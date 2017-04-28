愛上恐怖份子！ 菲高階女警官硬闖臨檢站

2017-04-28 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓驚爆高階女警官愛上恐怖份子，還為逃亡的恐怖份子送補給品。22日晚間，菲律賓保和島籠罩在反恐的緊張氣氛，突然1輛小貨車闖過軍警臨檢站，經過一番追逐後成功攔下這輛車，逮捕車內的4人，其中1位為高階女警諾布雷薩（Maria Cristina Nobleza）。

綜合外電報導，諾布雷薩為菲律賓的PNP區域犯罪實驗室副主任，軍警小組在22日才在案發地點擊斃4名「阿布沙伊夫」份子，為了追捕另3名逃脫的同夥，封鎖了附近區域，並在重要關卡設下臨檢站，沒想到1輛自家車就這樣闖過，被捕時還聲稱是「剛好路過」的觀光客，但車上的警槍、彈匣、提神飲料、乾糧、藥品、急救箱、內褲、上衣及長褲等，引起懷疑。

仔細盤查後，發現諾布雷薩與可疑阿布沙伊夫分子的聯絡紀錄，並認為他們是為逃亡中的恐怖分子提供補給品。

隨後又發現這位諾布雷薩是高階女警，甚至是在2013年到2014年調至總統府反罪委員會時，負責偵訊當時因爆炸案被捕的東恩（恐怖份子），沒想到2人朝夕相處產生了情愫，隨後她竟嫁給東恩，還改信伊斯蘭教，成為恐怖組織在警界的內應。

而同車的老婦和13歲男孩也非「等閒之輩」，老婦的3個女兒分別嫁給了印尼籍炸彈專家楚其斐（Zulkifli bin Hir）、阿布沙伊夫二代首腦江加蘭尼（Khadaffy Janjalani）、大頭目之一阿布蘇萊曼（Abu Solaiman），以及蘇萊曼酋長運動組織（Rajah Solaiman Movement）發起人桑托斯（Ahmad Santos）。