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原本是為了消滅蟑螂... 日男放火害3人燒死

日本廣島女僕咖啡廳3死火災，竟是另一間餐廳員工為了消滅蟑螂，放火焚燒所致。（圖擷自《產經新聞》）

2017-04-28  11:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本廣島一間兩層樓建築物，於2015年10月8日晚間發生火災，造成二樓女僕咖啡廳的一名28歲女僕、兩名36歲的男客人燒死，如今另一間餐廳的男員工承認，他當時是想放火消滅蟑螂，沒想到會讓三人慘死。

據《朝日新聞》報導，經過火場調查後，起火點確認為一樓樓梯旁的紙板，當時在同棟建築物裡不同餐廳上班的男員工坦承，他想要焚燒蟑螂才會放火，結果火勢一發不可收拾，整個房屋被燒得面目全非。

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