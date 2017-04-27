| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
青灣二號半潛艇船風櫃擱淺 23人涉水脫困 PR 新發現！關心身體健康好簡單
 首頁 > 國際

甘迺迪日記2160萬天價賣出 稱希特勒是傳奇

美國前總統甘迺迪在1963年遭到暗殺身亡，他一直被大多數美國人視為歷史上最偉大的總統之一。（美聯社）

2017-04-27  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）年輕任職記者時所撰寫的日記，26日在波士頓的拍賣場公開拍賣，原先估計成交價大約在20萬美金（約新台幣601萬），結果最後竟以約71.8萬美金賣出。

綜合外媒報導，這次拍賣的甘迺迪日記一共有61頁，是當時年僅28歲的甘迺迪，在1945年以記者身分前往歐洲採訪時所寫，日記裡頭最引人注意的，是甘迺迪對於納粹德國元首希特勒的評論，甘迺迪參觀希特勒在奧地利的故居後，在日記上寫下，「你可以很容易體會到，為什麼希特勒能夠在一個充滿仇恨的國度迅速崛起，並成為我們時代最重要的人物之一」、「希特勒擁有成為傳奇人物的特質。」

甘迺迪這些言論被質疑是希特勒崇拜，這本日記的原持有人韓德森（Deirdre Henderson）反駁稱，甘迺迪所寫的「傳奇人物特質」，指的是希特勒的神秘感，而不是他替全世界帶來的邪惡浩劫，韓德森強調，甘迺迪日記中，沒有任何一處顯示出他對納粹的同情。

歷史學家認為，這本日記應該是甘迺迪一生中寫的唯一一本日記，原先估計成交價大約在20萬美金（約新台幣601萬），結果最後竟以約71.8萬美金（約新台幣2160萬）賣出。

廣告
  • 這本61頁的甘迺迪日記，以高達新台幣2160萬的天價賣出。（美聯社）

    這本61頁的甘迺迪日記，以高達新台幣2160萬的天價賣出。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 希特勒 拍賣 日記 甘迺迪
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：甘迺迪日記2160萬天價賣出 稱希特勒是傳奇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.