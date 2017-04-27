甘迺迪日記2160萬天價賣出 稱希特勒是傳奇

美國前總統甘迺迪在1963年遭到暗殺身亡，他一直被大多數美國人視為歷史上最偉大的總統之一。（美聯社）

2017-04-27 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）年輕任職記者時所撰寫的日記，26日在波士頓的拍賣場公開拍賣，原先估計成交價大約在20萬美金（約新台幣601萬），結果最後竟以約71.8萬美金賣出。

綜合外媒報導，這次拍賣的甘迺迪日記一共有61頁，是當時年僅28歲的甘迺迪，在1945年以記者身分前往歐洲採訪時所寫，日記裡頭最引人注意的，是甘迺迪對於納粹德國元首希特勒的評論，甘迺迪參觀希特勒在奧地利的故居後，在日記上寫下，「你可以很容易體會到，為什麼希特勒能夠在一個充滿仇恨的國度迅速崛起，並成為我們時代最重要的人物之一」、「希特勒擁有成為傳奇人物的特質。」

甘迺迪這些言論被質疑是希特勒崇拜，這本日記的原持有人韓德森（Deirdre Henderson）反駁稱，甘迺迪所寫的「傳奇人物特質」，指的是希特勒的神秘感，而不是他替全世界帶來的邪惡浩劫，韓德森強調，甘迺迪日記中，沒有任何一處顯示出他對納粹的同情。

歷史學家認為，這本日記應該是甘迺迪一生中寫的唯一一本日記，原先估計成交價大約在20萬美金（約新台幣601萬），結果最後竟以約71.8萬美金（約新台幣2160萬）賣出。