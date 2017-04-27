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北韓官員罕見受訪 揚言永不停止核子試爆

北韓官員揚言：「若美國持續表現出『惡意的侵略行動』，我們將永不停止核子和飛彈測試。」（歐新社）

2017-04-27  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美國總統川普表示，是時候解決北韓問題了，認為聯合國安理會要對北韓採取新的制裁，1名北韓官員回應，只要美國不停止對北韓的「侵略行為」，北韓永不停止核試。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一位北韓官員石哲元（Sok Chol Won）在25日接受CNN專訪，他並未透露北韓政府何時會實施第6次核試爆，強調北韓核子試驗是不會受到外界所影響，石哲元說：「核子測試是軍事武力重要的一環，我們會持續努力加強核武。」

石哲元揚言：「若美國持續表現出『惡意的侵略行動』，我們將永不停止核子和飛彈測試。」石哲元的官方頭銜是北韓社會科學院人權研究所主任，被授權在CNN就各項事務發表回應。

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