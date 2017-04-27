香港新特首申報政治捐款 被形容「一張全港富豪名單」
2017-04-27 10:13
〔即時新聞／綜合報導〕香港首位女特首林鄭月娥預定於7月1日正式上任，向當局申報選舉開支，共有158筆10萬港元上限的捐款，而受到矚目的是這份名單，幾乎包括全港富豪，被形容是「一張全港富豪名單」。
港媒《香港01》形容，被申報捐款給林鄭月娥的人士清單「儼如一張全港富豪名單」；包括「九倉首席顧問吳光正、恒地主席李兆基之子李家誠、嘉里集團創辦人郭鶴年、新世界地產鄭裕彤家族、恆隆董事長陳啟宗…，有些捐款是以個人名義捐出，也有以家族名義捐出，有的是以公司名義或公司經理人出名，但重點是，香港排的上號的富豪都捐款了。
另外，林鄭受到北京的支持，政協更要表態，香港「至少15名港區全國或省級政協委員均登上捐款名單」，差別在於捐款金額多寡而已。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 37歲生38名子女 醫生使出絕招
- 部署薩德被干涉 南韓廣告批：中國狗的海賊行為
- 神功護體？乩童利刃刺胸膛 卻一刀斃命
- 被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
- 美太平洋司令官強調 軍隊保持即戰狀態
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 吉諾比利回神 灰熊直白：「厭倦他」
- 千年一遇美少女發福走鐘 腦粉護航如「火上加油」
- 公司收益成長強勁 歐股連續第6日上漲
- 資深豔星燒炭獲救 悲泣「為何讓我活」
- 鍾潔希MV疑走光 堅強不煩心
- 父母過世阿公養大 休學打工貼家用
- 吳宗憲憑這兩點看上斯亞 發片預算無上限
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- MLB》生涯剋星大爆發 陳偉殷苦吞本季首敗
- 前瞻計畫國會爆衝突 郝龍斌：當然要抗爭到底
- 大雨、強風特報齊發！北北基宜9縣市嚴防大雨
- 奶茶妹94狂！聚會請來美國半個時尚圈
- 市府推動鞭炮減量 五家寺廟響應
- Q1EPS 聯電0.19元 矽品0.32元
- 葉倫任滿 寇恩可能接任Fed主席
- 基隆》掩埋場變公園 瀕危綬草現蹤天外天
- 好揪心！瓊瑤聽見失智丈夫親口說了這句話
- 全中運》廖晏均帶傷上陣 今拚200M衛冕
- 前一晚跑急診 蔗總仍不敢請假
- 水準不夠？ 進不了屏東演藝廳表演
- 女裝扮上癮！男神綁馬尾美美der
- 桃園高中職新生少2千 私校拚特色招生
- 3晚睡掉174萬！孔劉來台下榻處 他們也住過
- 賣預付卡沒登錄雙證件 中華電挨罰90萬
- 蕭邦千萬級珠寶 獨特誘嬌客 花瓣微微顫動 蝴蝶觸角鑲黃鑽 精巧作工引人入勝
- 全國學生戲劇賽 基隆培德、碇內奪特優
- 菸．酒．壓力 「壞」心老闆換人工心臟救命
- 不敢置信的復出 藍寅倫3分砲MVP
- 谷阿莫「二次創作」版權爭議 美商為何沒回應？
- 尖石又爆濫墾 山頭挖成平台
- 「華夫人」星二代神基因 網路瘋傳肌肉帥哥
- 花生芽粉延壽 嘉大找到關鍵
- 4/27重要財經新聞一覽
- 大巨蛋建照判有效 柯︰問題在不按圖施工
- 垃圾話滿場飛 魏少「傳奇大三元球季」落幕
- 憑世大運門票 25遊程便宜玩
- 天才老爹自招失明 女兒批性侵案「公眾迫害」
- 我新獵雷艦 明年二月義大利下水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：香港新特首申報政治捐款 被形容「一張全港富豪名單」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分