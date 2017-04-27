香港新特首申報政治捐款 被形容「一張全港富豪名單」

2017-04-27 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港首位女特首林鄭月娥預定於7月1日正式上任，向當局申報選舉開支，共有158筆10萬港元上限的捐款，而受到矚目的是這份名單，幾乎包括全港富豪，被形容是「一張全港富豪名單」。

港媒《香港01》形容，被申報捐款給林鄭月娥的人士清單「儼如一張全港富豪名單」；包括「九倉首席顧問吳光正、恒地主席李兆基之子李家誠、嘉里集團創辦人郭鶴年、新世界地產鄭裕彤家族、恆隆董事長陳啟宗…，有些捐款是以個人名義捐出，也有以家族名義捐出，有的是以公司名義或公司經理人出名，但重點是，香港排的上號的富豪都捐款了。

另外，林鄭受到北京的支持，政協更要表態，香港「至少15名港區全國或省級政協委員均登上捐款名單」，差別在於捐款金額多寡而已。