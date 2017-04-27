澳版《西遊記》引爭議 唐三藏、沙悟淨都是女的
《猴王傳奇》劇照，豬八戒、孫悟空、唐三藏、沙悟淨（由左至右）。（圖擷取自mashable）
〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞廣播公司（ABC）在20日宣布製作影集《猴王傳奇》（暫譯， Legend of the Monkey）的消息，該劇劇情能追溯到中國古典小說《西遊記》，但由於該劇主角沒有華裔演員，唐三藏、沙悟淨更是由女性出演，消息傳出後，除了澳大利亞、美國等國的亞裔、華裔人士，甚至連中國的網民，都紛紛在網路上展開了熱烈討論。
《猴王傳奇》 改編自1978年版日劇《西遊記》
綜合中國媒體《澎湃新聞》、澳媒《ABC》報導，《猴王傳奇》是由澳大利亞和紐西蘭聯合製作，目前正在紐西蘭拍攝，預計會有10集，每集30分鐘，將在2018年透過ABC、紐西蘭電視台（TVNZ）和美國網路串流影片公司「Netflix」在全球播放。
《猴王傳奇》共有少女唐三藏（Tripitaka）和孫悟空（Monkey）、豬八戒（Pigsy）、沙悟淨（Sandy）4名主角；而唐三藏和沙悟淨，都是由女性扮演。
至於《猴王傳奇》是1978年版日本電視劇《西遊記》的重製版，因為該部日劇被翻譯成英文、西班牙文等語言後，在澳大利亞等西方國家播出，大受好評，成為1980年代許多西方青少年的經典回憶。
至於1978年日版《西遊記》的唐三藏，是由著名日本女演員夏目雅子出演，該劇叫好叫座，也造就了之後日劇「女唐僧」的先河。
《猴王傳奇》主角無華裔演員 引爭議
《猴王傳奇》在網上掀起了熱議，因為有網友發現，4名主角沒有人是華裔演員，對此提出質疑，批評流行文化中「漂白」少數族裔的現象，引發許多亞裔族群的共鳴，推特上也有許多網友抒發己見。
實際上，在《猴王傳奇》飾演孫悟空的演員漢森（Chai Hansen）擁有一半泰國血統，飾演唐三藏的布坎南（Luciane Buchanan）和飾演豬八戒的湯姆斯（Josh Thomson）則有毛利人血統，只有飾演沙悟淨的柯凱爾（Emilie Cocquerel）是白人。有聲音認為，批該劇「漂白」並不正確。
雖然該劇是由澳大利亞和紐西蘭聯合拍攝，但Netflix成為美國網友砲轟的焦點，因為近年來Netflix和其他美國影視機構對亞裔演員的不公平，遭到美國觀眾和演藝圈的抗議。
像是改編自日本漫畫《死亡筆記本》的美國電影《Death Note》將在2017年上映，發行商便是Netflix，但劇中主要角色幾乎沒有亞裔演員，主角夜神月由納特沃爾夫（Nat Wolff）演出，名字更被改成了萊特·特納（Light Turner）；無獨有偶，由日本動漫改編的《攻殼機動隊》，主角也從草薙素子變成了蜜拉（Mira Killian），並由史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）演出，這些都引發了爭議。。
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標題：澳版《西遊記》引爭議 唐三藏、沙悟淨都是女的
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