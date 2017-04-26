舾装工作複雜 中製航母距服役尚需2年

中國首艘國產航母今日舉行下水儀式，上午9時左右剪綵後進行「擲瓶禮」後，在拖曳牽引下緩緩移出船塢。（圖擷自《觀察者網》）

2017-04-26 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航母「001A」今（26日）早在大連造船廠舉行下水儀式，該艘航空母艦於2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造，下水後還要進行系統設備調試和舾裝等工作，估計這艘航母距服役至少還需2年。

綜合中國媒體報導，中國首艘國產航母今日舉行下水儀式，上午9時左右剪綵後進行「擲瓶禮」後，在拖曳牽引下緩緩移出船塢，停靠碼頭，中共中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍出席儀式並致詞，不過航母下水後仍有許多作業要處理，軍事專家表示，距離航母正式成為戰力仍需2年。

根據《新浪軍事》報導，軍事專家尹卓表示，001A型航母下水後，仍需在大連造船廠進行舾装工程，所謂航母舾装的具體工作主要是進行管路和電氣設備的鋪裝，對於航空母艦這種大型船隻來說，所需要的管道與電纜十分龐大，以2009年服役的美國核子動力航母「布希號」（CVN-77）來說，各類管道總長400km，各類電纜總長更是高達2700km。

此外還要安裝垂直發射系統和防空導彈等作戰裝備，加上航母獨特的攔阻設備、著艦引導設備等獨特的安裝需求耗費時力；待設備安裝完成後，還要進行軟體校調，在碼頭進行通信、情報等流程，才能開始從事海試工作，預計整個後續工作大概需要至少2年時間。

同時尹卓指出，若中國要在太平洋和南海印度洋方向保持雙航母戰鬥群，那麼中國海軍的至少需要5到6艘航母。