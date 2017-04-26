中國首艘自製航母下水 服役最快還需2年

中國首艘自製航空母艦今日上午在東北大連造船廠，正式舉行下水儀式。（圖擷取自央視新聞）

2017-04-26 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國首艘自製航空母艦今日上午在東北大連造船廠，正式舉行下水儀式。

綜合媒體報導，中國自造的001A航空母艦於今日上午9時許，進行國際慣例「擲瓶禮」，航母正式下水。中共中央軍委副主席范長龍、海軍司令沈金龍等人出席下水儀式。

中國001A航空母艦在2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造。按照中國軍方規矩，軍艦要服役後才會正式授名及定舷號，但日前傳出可能將命名山東號、舷號17，而這艘航母至少還要2年的海試和列裝才能服役。