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南韓大選海外選民投票開始！ 在台灣也可投

南韓總統大選前5強在電視辯論會前握手合照。南韓總統選舉今日已於海外起跑，海外選民可進行投票。（歐新社）

2017-04-25  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國內將於5月9日舉行總統大選，但海外選民從今日開始便可投票，在全球116國中共設有204個投票站，供分散在世界各地的韓國人投下寶貴的一票，台灣是投票地點之一，在台的韓籍人士從今日開始到4月30日為止，可以進行投票。

據《韓聯社》報導，南韓全國選舉委員會指出，這是韓國第4次舉行海外投票，共有29萬4633名海外選民登記，不同的地方可能會有不同的投票日和截止日，不過大多數地方都從4月25日開始，並在30日結束。

南韓總統海外投票最先開跑的一站是紐西蘭，於今日開始投票，台灣也屬今日投票的海外地點，南韓甚至連駐紮於阿拉伯的軍事單位裡，都設有投票所。

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  • 南韓總統大選海外投票，從4月25日到30日為止。（圖擷自南韓全國選舉委員會）

    南韓總統大選海外投票，從4月25日到30日為止。（圖擷自南韓全國選舉委員會）

  • 依照南韓全國選舉委員會的資料，尼泊爾、紐西蘭、台灣等地的韓籍人士，都能在今日開始投票。（圖擷自南韓全國選舉委員會）

    依照南韓全國選舉委員會的資料，尼泊爾、紐西蘭、台灣等地的韓籍人士，都能在今日開始投票。（圖擷自南韓全國選舉委員會）

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