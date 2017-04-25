真的要來了？ 韓媒：卡爾文森號週末抵達朝鮮半島

《韓聯社》指出，卡爾文森號將抵達朝鮮半島東部海域，擬在本周末與南韓海軍舉辦高強度聯合軍演。（美聯社）

2017-04-25 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕美軍卡爾文森號航空母艦打擊群先前曾傳出要趕赴朝鮮半島，後來證實為誤傳，前天在菲律賓海附近與兩艘日本海上自衛隊護衛艦會合，並舉行聯合演習。不過南韓政府一名消息人士指出，卡爾文森號將抵達朝鮮半島東部海域，擬在本週末與南韓海軍舉辦高強度聯合軍演。

根據南韓《韓聯社》報導，該名消息人士指出，北韓可能在25日建軍節前後掀起新一波挑釁行動，美、韓雙方將舉行高強度聯合軍演來抗衡北韓。屆時，卡爾文森號預計將於26至27日抵達朝鮮半島東部海域，將偕同2艘驅逐艦、1艘導彈巡洋艦組成打擊群並參加軍演，實施探測、追蹤、攔截北韓導彈訓練。

另外，美軍核子動力潛艦「密西根」號也將在同一天駛入釜山港，密西根號可搭載150多枚戰斧導彈，但密西根號並沒有和南韓進行聯合軍演的計畫，將單獨展開演習。