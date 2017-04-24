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法國大選兩樣情 反法西斯主義人民暴動百人遭逮

法國總統首輪中間派候選人前經濟部長馬克宏、代表極右派政黨「民族陣線」的勒班共同挺進立二輪大選，讓反對者不滿群聚抗議。（路透）

2017-04-24  22:45

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統大選首輪中間派候選人前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派政黨「民族陣線」的勒班（Marine Le Pen）共同挺進5月7日的決選第2輪投票，兩派各擁其主的選民紛紛慶祝的同時，巴黎數以百計的反法西斯無政府主義人民，不滿未來將是由這兩位其一成為法國總統，在巴士底廣場（Bar de la Bastille）開始示威抗議，與警方爆發激烈衝突，多人被逮。

綜合外媒報導，數以千計的中間派總統候選人馬克宏與代表極右翼「民族陣線」政黨勒班的支持者，在得知兩人躋身下月舉行的次輪投票都大肆歡呼，其中多數支持馬克宏的首投學生在會場內揮舞國旗並相互擁抱，激動之情溢於言表。

但也有反對群眾在巴士底廣場集結抗議，原本僅是示威活動，卻擴大成警民衝突，部分示威者向員警扔擲爆竹及易碎物，還放火焚燒車輛及爆破店家櫥窗玻璃，造成6名警員及3名示威者受輕傷，警方則拘捕143人，當中29人被通宵扣查在警局。

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  • 巴黎數以百計的反法西斯無政府主義人民，在巴士底廣場集結遊行。（路透）

    巴黎數以百計的反法西斯無政府主義人民，在巴士底廣場集結遊行。（路透）

  • 身穿黑衣的抗議群眾與警方爆發衝突。（路透）

    身穿黑衣的抗議群眾與警方爆發衝突。（路透）

  • 部分示威者向員警扔擲爆竹及易碎物，還放火焚燒車輛及爆破店家櫥窗玻璃。（法新社）

    部分示威者向員警扔擲爆竹及易碎物，還放火焚燒車輛及爆破店家櫥窗玻璃。（法新社）

  • 警方針對此次暴力事件拘捕多達百人。（路透）

    警方針對此次暴力事件拘捕多達百人。（路透）

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