被逮美籍教授長期做公益 傳上月還在平壤教書
2017-04-24 17:02
被逮捕的金姓教授上月還在平壤科技大學教書。（圖擷自PUST網站）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨天傳出日前在平壤機場逮捕一名韓裔美籍金姓教授，今天韓媒報導，金姓教授曾在北韓羅津和先鋒等地山區長期做公益，如今卻被北韓拘留令友人無法理解；另外傳出他上月曾在北韓平壤科技大學教書。
《韓聯社》引述消息人士指出，金姓教授長期在北韓羅津和先鋒等地山區的孤兒院展開兒童援助行動，根本不會做出對北韓不利的舉動，突然被拘留讓人不解。該人士表示，現在已無法聯繫上金姓教授，正透過同事打聽在平壤被逮捕的經過。
多家外媒透露，金姓教授為托尼．金（Tony Kim）或金相德（Kim Sang-duk，音譯），過去1個月在平壤科技大學（PUST）執教會計課程。《BBC》報導則指出，北韓會逮捕金男，主要是要在關鍵時刻阻止美國的「斬首行動」。
金姓教授21日被逮捕，目前美國在北韓被拘留人數達到3人，其他兩人為美籍韓裔牧師金東哲（Kim Dong-chul）和大學生奧圖溫畢爾（Otto Warmbier）。
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