法總統大選 社會黨、保守派選將籲決選挺馬克宏

共和黨成員、前總理費雍發表敗選感言。（路透）

2017-04-24 04:18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕法國當地時間23日舉行總統大選首輪投票，中間偏左派的前經濟部長馬克宏、代表極右派政黨「民族陣線」的勒班，成功挺進5月7日決選的第二輪投票。社會黨總統候選人哈蒙、保守派總統候選人費雍，皆已發表敗選感言，並呼籲支持者在決選時支持馬克宏。

《路透》報導，哈蒙發表敗選感言時強烈呼籲選民轉而支持馬克宏，並盡可能以「最強烈的方式」抵制勒班。此外，哈蒙也指出他所屬的社會黨，正遭逢「歷史性的打擊」。

「共和黨」保守派前總理費雍則對支持者表示，「沒有其他選項，只能投票反對極右派，票投馬克宏」，費雍在競選初期選情原本一片看好，但遭指控他以公帑讓妻子坐領乾薪後，形象受創，選情難以挽回。

馬克宏曾是銀行家，他親商、親歐盟、親全球主義，身為自由派的政治新手，年僅39歲，馬克宏喊出「非左非右」，盼選民給他機會。馬克宏若是當選總統，將成為法國有史以來最年輕的總統，更將打破傳統兩大黨寡佔政壇的局面。