法國大選開票倒數 殺警衝擊選情各界看法不同

2017-04-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕法國大選今（23日）登場，日前發生的殺警事件是否對選情造成影響，各界看法不一，選民要在安全或經濟議題做出選擇。

綜合媒體報導，法國當局今天出動5萬7000名軍警進行維安，以確保選舉順利進行，各界對於20日香榭大道發生的殺警事件是否衝擊選情看法不一。

79歲的退休人士貝爾克喬特（Guy Belkechout）表示，受到攻擊案及安全議題影響，他不會投給要縮減安全措施或警力的候選人。

39歲的教學助理埃爾哈瑪尼（Hajaf Erhamani）則表示，她更擔心經濟議題和政治道德，她認為不論左派或右派候選人都不值得信任。

目前法國大選仍在進行中，並未傳出重大事件，不過候選人勒班在投票時受到女權團體上空抗議，另外在東部城市貝桑松投票所發現一輛可疑贓車，一度疏散人員。