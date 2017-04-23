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美駐北京使館外「天價」商機 印一張A4要900元

美國大使館外有不不少趁機做買賣的攤販，用車子提供各種列印、複印、拍照的「天價」服務。（圖取自微博）

2017-04-23  18:06

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國北京的美國大使館外有不少趁機做買賣的攤販，用車子提供各種列印、複印、拍照的「天價」服務，攤販看準辦業務民眾的緊急需求，複印一張A4黑白文件竟喊價到200元人民幣（約900台幣）。

中國《北京晨報》報導，美國駐北京大使館外的天澤路，除了辦業務的民眾大排長龍，還有幾輛車長期占據道路，攤販在車內擺了各種設備，提供列印、複印、拍照和代辦簽證等服務。雖然該地已是公安重點管理區域，不法流動攤販仍屢禁不止。

各項服務雖漫天喊價，卻不缺顧客，一名男子告訴記者，複印一次要20元人民幣（約90台幣）。列印2張簽證照片則要50元人民幣（約220台幣），有急需沒看價錢的民眾，甚至會被攤販鑽漏洞價錢翻倍。一名網友說，他列印一張A4黑白文件，被要走200元人民幣。

另外，因進入大使館不得攜帶手機等電子設備、公事包等大包包，這些提供高價列印服務的車子，後車廂還提供置物櫃服務，要價30至50元人民幣（約132至220台幣）。

執法單位表示，「車輛是流動的，我們執法車輛或者人員一過去，他們立刻開車就跑」。雖然有對非法攤販罰款，但有商機、利潤大，攤販仍會捲土重來。

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相關關鍵字： 中國 列印 北京 攤販 流動攤販 美國大使館 違規攤販
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