印尼妞挨批配不上帥歐巴 他1招讓酸民秒閉嘴！

2017-04-23 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名29歲女子普特莉（Vera Nanda Putri），因熱愛南韓綜藝節目「Running Man」，決定遠赴首爾大學學韓文，進而邂逅帥男友Jun歐巴。不過，許多人並不看好這段戀情，因為他們認為普特莉長得「有點抱歉」，配不上男友，但兩人仍挺了過來，並於今年2月28日結婚，讓一群唱衰者跌破眼鏡！

綜合媒體報導，普特莉表示，2015年，她認識了學設計的Jun，進而開始交往，但過程並不順利，除文化差異，還得忍受現實生活中、網路上的酸言酸語，例如長得很醜、很胖，不配與南韓男生交往，但她選擇不予理會，否則只會徒增傷心。

普特莉笑稱，為貼近她的生活，男友除每週固定會花時間學習伊斯蘭教義，還「斗膽」致電未來岳父，請他把女兒嫁給自己，幸運的是，普特莉父母同意了小倆口的婚事，Jun還在她的親朋好友面前，下跪求婚，兩人已於2月28日舉行隆重婚禮。不過，她也坦言，嫁給韓國人、住在韓國後，她才體悟到，現實中的生活，不如韓劇那般美好。

多數網友表示，「這是真愛」、「胖女孩也很可愛」、「恭喜」；部分嘴很臭的人則大酸，「哇，她家一定很有錢」、「我看到希望了」。