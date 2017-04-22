神秘客破窗從天而降 沒想到竟是個寶...

中國浙江麗水松陽縣的赤四村，日前竟出現1名從天而降、撞破窗戶的神秘客「四不像」─ 中國二級保育類動物鬣羚。（圖擷取自「浙江在線」）

2017-04-22 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江麗水松陽縣的赤四村，17日有名神秘客「四不像」，從天而降、撞破住家屋頂與窗戶，沒想到，竟是中國二級保育類動物「鬣羚」！

綜合中媒報導，事發當時，附近村民聽到巨響嚇一大跳，紛紛上前查看發生什麼事，不料，卻驚見地上躺著1隻角像鹿、頭像羊、蹄像牛、尾像驢的詭怪生物，令人瞠目結舌，嚇得倒退好幾步。

窗戶被弄破的「苦主」吳男表示，日前他在山上採茶時，聽聞他家窗戶被1隻「四不像」給撞破，趕緊返家處理，研究老半天，仍搞不懂是什麼動物，遂通報野生動植物保護站求助。

保護站工作人員指出，牠是中國二級保育類動物「鬣羚」，主要出沒於甘肅、青海、浙江、安徽、湖北等地，海拔1000至4400公尺高山上，別看牠長這樣，牠不僅行動敏捷，彈跳力也很驚人！