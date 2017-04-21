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單身者東京生活每個月要多少？ 預估超過24萬日圓
2017-04-21 20:49
有位日本網友在推特詢問大家，住在東京的單身者一個月約要多少生活費？（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕生活機能高的都市，是很多人嚮往生活的地方，但享受便利的同時，每個月生活費也不便宜。最近就有日本網友就詢問，東京生活的單身者每個月需要多少錢，引來許多網友討論，推估至少要24萬日圓（6.68萬新台幣）。
最近有位日本網友在推特貼出一道問題，詢問大家「住在東京的單身者一個月約要多少生活費？」他也寫出自己的經驗，他每個月有20萬日圓（5.57萬新台幣）的收入，但卻活得很辛苦、喘不過氣，他認為單身者想要東京生活，每個月應該要有24萬日圓（6.68萬新台幣）。
這樣的問題在推特上引來眾多網友討論，有人就直言，就算月入24萬日圓（6.68萬新台幣），但在扣掉社會保險和稅金後，實領的就只有20萬日圓。其他網友也分析，如果每個月生活費需要花24萬日圓，那一個月就需要賺30萬日圓（約8.35萬新台幣）才行。
雖然目前沒有東京單身者每月所需生活費的官方調查或相關資料，不過位於東京北部近郊的埼玉縣的勞動組合連合會這個月發表了一項試算，發現20歲左右的單身者在埼玉縣生活費是每個月24萬日元。而東京的租金比埼玉縣還高，因此所需生活費推估會超過24萬。
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