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委內瑞拉的「天安門」 女子孤身擋住裝甲車

委內瑞拉一名婦女參與反政府獨裁抗爭，她孤身擋在裝甲車前。（法新社）

2017-04-21  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕1989年6月5日，一名中國青年在天安門廣場站在戰車面前擋住去路，他孤身反抗獨裁者的照片與影像在全世界流傳。委內瑞拉近來則爆發反對總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獨裁的抗議活動，一名婦女勇敢地擋在裝甲車面前阻止車輛前進，被喻為是委內瑞拉版的「天安門」。

據《CNN》報導，委內瑞拉反對黨於19日在首都卡拉卡斯，發起名為「示威之母」的全國抗爭，目前至少有3人在與政府軍警的衝突中遭到槍殺。一位女性在19日當天戴著委內瑞拉特有的民族帽子，並將國旗繫到脖子上，她擋在裝甲車之前，同時把手放在前檔泥板上，讓裝甲車當場停下。

裝甲車隨後似乎以擴音器警告女子離開，一名軍警從車上的炮台露出上半身，他對這名婦女投擲了像是塑膠片之類的物品，看起來是在催促她走開。但這名女子毫不畏懼，反而一直逼迫裝甲車後退。反對黨人士對此盛讚，那位婦女擁有中國天安門事件「坦克人」的勇氣。

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相關關鍵字： 中國 六四事件 坦克人 天安門 委內瑞拉 獨裁
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