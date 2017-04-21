快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
委內瑞拉的「天安門」 女子孤身擋住裝甲車
2017-04-21 11:28
委內瑞拉一名婦女參與反政府獨裁抗爭，她孤身擋在裝甲車前。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕1989年6月5日，一名中國青年在天安門廣場站在戰車面前擋住去路，他孤身反抗獨裁者的照片與影像在全世界流傳。委內瑞拉近來則爆發反對總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獨裁的抗議活動，一名婦女勇敢地擋在裝甲車面前阻止車輛前進，被喻為是委內瑞拉版的「天安門」。
據《CNN》報導，委內瑞拉反對黨於19日在首都卡拉卡斯，發起名為「示威之母」的全國抗爭，目前至少有3人在與政府軍警的衝突中遭到槍殺。一位女性在19日當天戴著委內瑞拉特有的民族帽子，並將國旗繫到脖子上，她擋在裝甲車之前，同時把手放在前檔泥板上，讓裝甲車當場停下。
裝甲車隨後似乎以擴音器警告女子離開，一名軍警從車上的炮台露出上半身，他對這名婦女投擲了像是塑膠片之類的物品，看起來是在催促她走開。但這名女子毫不畏懼，反而一直逼迫裝甲車後退。反對黨人士對此盛讚，那位婦女擁有中國天安門事件「坦克人」的勇氣。
相關影片請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 史上最潮「消業障」穿搭 網友：這裙子有過香火嗎...
- 中職》王柏融殺翻聯盟 日本球迷口水流滿地
- 2017巴塞爾錶展專輯16：百花爭妍 翩翩時光1
- 工研院生醫所長由林啟萬擔任
- 近20年幫國庫賺3兆 彭淮南的私人理財法竟是這樣！
- MLB》皇家開發另類戰術 細膩擊倒王牌投手（影音）
- 香腸王沈聯旺痛毆女友塞冰箱 判8年5月
- 花蓮51家夜市攤商 通過GHP認證
- 老師陪孩童午休 桃市勞局認定算工作
- 哇！蔡英文穿這樣 喊獨立中共也贊成？！
- 中職》大聯盟球探到場觀戰 王柏融霸氣回應
- 台南市府App訊息過期 議員批花錢沒管理
- 獨盟》開幕戰初登板飆K 曹錦輝化解危機無失分
- 星光賴銘偉宮廟 遭轟11槍砍3人
- 張君雅小妹妹轉大人 18歲一樣古錐
- 危機變轉機 牛蒡製茶內銷夯
- 捷運才靠站南勢角 司機昏厥不治
- 劉奕兒認分手王大陸 甘願扮醜當怪物
- MLB》鏖戰13局 遊騎兵再見安打退皇家
- 拖2年才離婚小班 嘉納最後的溫柔有洋蔥
- 會考數學拿Ｃ 繁星拚進國立科大
- 搶外國專才 政院推4合1就業金卡
- 藝閣灑糖果 清潔隊員清除很頭疼
- （影音）激推加拿大合法賭博 徐乃麟：台灣流失一堆稅金
- 賴清德陳菊齊主持台南七股黃昭堂紀念公園動土儀式
- 自由廣場》如果民國106年啃掉民國126年...
- 國民黨主席選舉 陳長文表態支持郝龍斌
- 美公布鬆綁金融監管草案
- 潘裕文放風當迷弟 東京朝聖酷玩
- 法國遭恐怖攻擊 3台星人在巴黎
- 中油植樹護林守護澎湖 在老人之家植樹造林
- 店員忙到折壽.... 超商臉書頁被問「何時有算命服務？」
- 紅火蟻入侵桃園農博 議員譏「第九專區」
- 小愛形單影隻 日皇：小傑郎咧
- 林亞蒓一審判刑遭停職 臉書發文做屏東終身志工
- 【小缪思】如白紙般的日子
- 台灣燈會百鳥朝鳯搶手 藝師好開心
- 王鏡銘「即刻救援」 眾兄弟熄火
- 美股勁揚 那斯達克指數創新高
- 漸凍人搭公車有礙 三重客運道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：委內瑞拉的「天安門」 女子孤身擋住裝甲車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分