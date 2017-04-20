中共選舉19大代表 習近平代表貴州全票當選
2017-04-20 21:05
〔即時新聞／綜合報導〕中共第19次全國代表大會將於今年下半年召開，並將於其後的19屆一中全會選出總書記和政治局常委等最高領導層，貴州省近日舉行第12次代表大會並投票選舉19大代表，在貴州參選的現任中共中央總書記習近平今以全票當選19大代表。
中媒報導指出，貴州省第12次代表大會於16日到20日在貴陽召開，並選出19大代表，結果由本次選在此區參選的習近平以拿下全票的方式當選，對於習近平突然更換選區，媒體表示耐人尋味。
相關報導指出，在18大代表選舉時，習近平是選在上海區參選，在2012年間共選出73名代表上海市出席的18大黨代表，其中包含習近平、俞正聲。
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