卜睿哲：希望中國問夠了，讓李明哲離開

2017-04-20 10:01

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲今天表示，他不知道中國為什麼如此處理李明哲的案件，他懷疑這是中國各單位各行其事的結果，公安部沒有考慮到羈押或逮捕李明哲對兩岸關係的影響。

他希望中國已經問夠了李明哲，讓李明哲離開。如果美國涉入李明哲案的外交交涉，他期望美國政府會努力不懈，但悄悄地進行。

包括卜睿哲在內的四十四位國際人士日前連署一封致中國國家主席習近平的信函，要求中國盡速釋放台灣非政府組織工作者李明哲，卜睿哲也是簽署人之一。他今天在出席一場討論會後對媒體做上述表示。

聯名信的發起人韋傑理今天則在智庫「全球台灣研究中心」（GTI）的座談會上表示，李明哲事件很重要，這代表一個重視人權和民主的新台灣，如果台灣人民不能信任中國，會損害台灣和中國的關係，使情勢進一步惡化，所以有必要對中國送出一個訊號，這不是一個正確的舉動，國際學者的關切很重要，可以讓北京對台灣有更好的了解。

另一位簽署連名信的美國前國防官員包士可表示，李明哲事件凸顯中國落後的人權紀錄，中國多年來躲在北韓身後，每當國際提起中國人權問題，大家總會說:「至少沒有北韓糟糕」。國際社會不應放行中國，所有中國違反人權的行為都該被譴責，包括李明哲夫婦受到的待遇。

他說，中國應該明白，除非改變對外、對內的行為，中國永遠都不會成為國際社會受尊重的成員。他甚至不會稱中國為一個正常國家，任何一個實行共產主義的極權國家都不屬於正常國家的標準。

另一位連署人，澳洲學者家博則在GTI的座談會上表示，從基因和語言學的鑑定來說，台灣原住民是南島語系的始祖，台灣自古以來屬中國的一部分是站不住腳的，台灣從1624年到1988年經過荷蘭、西班牙、鄭氏王朝、滿清、日本和國民黨六個外來政權的殖民統治。他曾應邀到中國演講，發現中國人對台灣歷史的無知。台灣人經歷去殖民化的民主過程，已經是個主權國家，台灣人最不希望見到的就是再有一個外來政權來統治台灣。