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菲律賓山區巴士墜谷 至少25死 20多人傷

菲律賓北部山區巴士墜谷，造成至少25人死亡，20多受傷。（圖截自《thehansindia》）

2017-04-18  17:47

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北部呂宋島發生重大交通事故。今天當地時間上午11點左右，一輛承載超過50人的遊覽車，不慎翻覆掉落80英尺（約24公尺）深的山谷邊坡，目前知道至少造成25人死亡，22人輕重傷，目前救援行動還在持續進行中。

據《每日郵報》報導，當地警方表示，初步判定這輛超載的巴士超速，而且巴士的車頂都被掀開了，「幾乎所有死亡和受傷的乘客都被發現在巴士之外」。

當地市長透露，這輛巴士的載客容量只有45人，車上卻有50多名乘客，而警方還在調查事故詳細原因。

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  • 菲律賓北部山區巴士墜谷，幾乎所有乘客都被拋出車外。（圖截自《RAPPLER》）

    菲律賓北部山區巴士墜谷，幾乎所有乘客都被拋出車外。（圖截自《RAPPLER》）

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