| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 國際

部署南韓薩德系統 美國務院：已進入正軌

美國國務院高官今日表示，與南韓合作的薩德系統，在部署上已進入正軌。南韓國防部則說在5月9日總統大選之前，可能無法部署完成。圖為薩德攔截飛彈的發射過程。（法新社）

2017-04-18  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）今日表示，南韓合作的薩德飛彈防禦系統正要進入部署階段，整個計畫不會有任何改變。

據《韓聯社》報導，董雲裳是在電話訪問中做出上述說明，南韓外交部則指出，韓國在部署薩德系統上，和美國抱持著相同態度，他們同意及早安裝和運行薩德系統，以加強聯合防禦的情勢。

南韓國防部則透露，儘快部署薩德的計畫沒有改變，不過韓美雙方對薩德系統的所在地還要進行環境影響評估，這一過程可能需要數週或數月時間。南韓國防部官員又說，在5月9日總統選舉之前，將薩德完全部署起來是不可能的。（更新時間：16:22）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南韓 薩德 薩德反導彈系統（THAAD）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：部署南韓薩德系統 美國務院：已進入正軌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.