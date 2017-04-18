部署南韓薩德系統 美國務院：已進入正軌

美國國務院高官今日表示，與南韓合作的薩德系統，在部署上已進入正軌。南韓國防部則說在5月9日總統大選之前，可能無法部署完成。圖為薩德攔截飛彈的發射過程。（法新社）

2017-04-18 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院亞太首席副助卿董雲裳（Susan Thornton）今日表示，南韓合作的薩德飛彈防禦系統正要進入部署階段，整個計畫不會有任何改變。

據《韓聯社》報導，董雲裳是在電話訪問中做出上述說明，南韓外交部則指出，韓國在部署薩德系統上，和美國抱持著相同態度，他們同意及早安裝和運行薩德系統，以加強聯合防禦的情勢。

南韓國防部則透露，儘快部署薩德的計畫沒有改變，不過韓美雙方對薩德系統的所在地還要進行環境影響評估，這一過程可能需要數週或數月時間。南韓國防部官員又說，在5月9日總統選舉之前，將薩德完全部署起來是不可能的。（更新時間：16:22）