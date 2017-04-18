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正妹直播悄說下面沒穿 自拍大腿根部證明

南韓網路正妹엣지（Edge）在直播中偷偷告訴觀眾，她今天下面沒有穿。（圖擷自YouTube）

2017-04-18  14:45

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路直播都這麼豁出去？南韓網路正妹엣지（Edge）在直播中偷偷告訴觀眾，她今天下面沒有穿，還自己拍打大腿根部傳出啪啪啪的聲音，以證實她下面真的沒有穿任何衣物。

這位南韓正妹先是在直播鏡頭前，做出講悄悄話的姿勢，撩動觀眾的好奇心，接著就透露她下面沒穿，似乎有人不願相信，於是正妹抬起自己的一雙雪白美腿，用手掌用力打著大腿根部，傳來純粹的啪啪啪肉聲，也間接證明她並非在說謊。

相關影片請見：

正妹先用講悄悄話的姿勢激起觀眾的好奇心。（圖擷自YouTube）

正妹自己拍打大腿根部以證明她下面沒穿。（圖擷自YouTube）

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