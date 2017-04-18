北韓若崩潰 港媒分析3點：中國恐成輸家
2017-04-18 11:04
港媒分析，北韓若崩潰，中國將成輸家。圖為中國國家主席習近平。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓問題牽動美中兩國神經，港媒分析，假如金正恩王朝崩潰，中國將成為輸家之一。
《香港經濟日報》報導，北韓若崩潰，北韓可能成立過渡政權，或南北韓統一，美國便可藉此將駐軍推進到鴨綠江邊。其次，北韓社會動亂將導致大量難民湧入中國。最後，核汙染會蔓延至中國邊緣地區，因此中國將成輸家之一。
報導指出，對於上述情況，政治觀察人士推演中國對策。首先，中國可能會派軍越過鴨綠江，阻擋美韓軍隊直達江邊。第二，中國已在中朝邊界增兵，便是為了防堵北韓難民潮。最後，中國已告知北韓底線，便是不容許核汙染危及東北地區。
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