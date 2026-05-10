普廷稱烏俄戰爭「即將結束」 欽點歐洲談判人選

俄羅斯總統普廷9日表示，他認為戰爭即將結束，且願意和歐洲領導人進行談判。（歐新社）

烏俄戰爭自2022年2月24日爆發延續至今，俄羅斯總統普廷9日表示，他認為戰爭即將結束，且願意和歐洲領導人進行談判，並聲稱他首選的談判夥伴是德國前總理施洛德（Gerhard Schroeder）。

綜合外媒報導，9日在結束紀念蘇聯在二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」（Victory Day）閱兵之後，普廷被問到西方軍援烏克蘭是否過頭？普廷說：「他們開始升高與俄羅斯的對抗，而且持續至今。但我認為對抗正在走向終結，但這仍是嚴重問題。」。

請繼續往下閱讀...

當被問及是否願與歐洲對話？普廷表示，他較屬意由施洛德擔任對談窗口，並說只有在潛在的和平協議所有條件都敲定後，他才願意在第三國與烏克蘭總統澤倫斯基會面。普廷說：「那才應該是最終點，而不是會談本身。」

德國前總理施洛德是普廷在西方最親近的盟友之一，也是他的長年私人好友。不過施洛德在德國國內因為與普廷的友好關係面臨嚴厲批評，包括他曾在與俄羅斯政府有關聯的能源企業擔任高薪董事職位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法