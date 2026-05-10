神級火舞！台灣楊立微《英國達人秀》複賽獲「金按鈕」 將直通決賽

楊立微在達人秀複賽獲得金按鈕（Golden Buzzer）肯定，直通達人秀總決賽，楊立微在台上感動落淚。（圖擷自Coming True Fire Group 即將成真火舞團臉書）

足上舞伶楊立微（Liwei）今參與知名選秀節目《英國達人秀》（Britain's Got Talent）複賽，再次展現吞火、轉火等高難度表演，獲得全場歡呼，最後評審KSI直接按下金按鈕（Golden Buzzer），楊立微直通達人秀總決賽。

32歲的足上舞伶楊立微今年2月在《英國達人秀》一戰成名，獲得全場評審一致「Yes」晉級，今再登達人秀舞台與眾多晉級者進行複賽表演；楊立微一進場就展現吞火絕技接著以倒立方式高舉雙腿，雙腿轉動火傘，最後則轉動一只超大火焰鐵架。

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楊立微完成高危險、高難度表演，獲得全場歡呼，最後評審KSI更是直接按下金按鈕（Golden Buzzer），直通5月30日的達人秀總決賽，楊立微在台上感動落淚。

即將成真火舞團在臉書表示，金按鈕是達人秀的最高榮譽，楊立微23年的努力，變成一道金色的光，她將直通總決賽，不枉費全團守在電腦前看實況，也希望大家一起為勇敢的台灣女孩加油。

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