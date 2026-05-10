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    首頁 > 國際

    永不放棄！美16歲少女姦殺案近40年未破 嫌犯如今落網

    2026/05/10 10:08 即時新聞／綜合報導
    美國德州16歲少女於1986年9月27日遭姦殺棄屍，將近40年後嫌犯泰勒終於落網。圖為泰勒過去曾7次犯罪被捕。（圖擷自Montgomery County Sheriff's Office臉書）

    美國德州16歲少女於1986年9月27日遭姦殺棄屍，將近40年後嫌犯泰勒終於落網。圖為泰勒過去曾7次犯罪被捕。（圖擷自Montgomery County Sheriff's Office臉書）

    1986年9月27日下午5時許，美國德州16歲少女奧格（Deanna Ogg）出門準備參加派對，孰料2個小時後有一群孩子發現她遭到姦殺棄屍，本案將近40年都未偵破，如今終於靠著DNA技術讓現年60歲的嫌犯泰勒（Bobby Charles Taylor）落網。

    《福斯新聞》報導，德州蒙哥馬利郡警方6日召開破案記者會，透露奧格的遺體是在距離她家7英里處（約11公里）被發現，其生前曾遭受性侵、毆打和捅傷，1名男子於次月被捕並定罪，但DNA後續證明他是清白的。

    本案長年沒有進展，直到2020年3月，德州警方將相關證據進行更精密的DNA系譜檢測，2024年鎖定泰勒涉有重嫌，但他先前因為另1項重罪指控已逃亡至墨西哥。

    蒙哥馬利郡警方隨即展開跨機構合作，到了今年4月24日終於迫使泰勒在墨國首都墨西哥城投案。據了解，泰勒從1985年至2000年共有7次因犯罪被捕，但中間從未被懷疑涉及少女命案。

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