警政署長張榮興兒子火鍋店被竊 涉毆打、熱湯淋竊嫌吃上官司

警政署長張榮興兒子經營的火鍋店去年4月遭竊，張男返回店內涉嫌毆打竊嫌遭起訴，目前台中地院審理中。（記者陳建志攝）

警政署長張榮興兒子在台中美村路經營的火鍋店，去年4月遭一名賴姓竊賊潛入行竊，張男接獲保全警報和洪姓友人趕回店裡，卻涉嫌持球棒毆打，還拿熱湯淋賴雙手，造成他全身多處受傷報警提告，檢方依傷害、強制罪起訴，張男、洪男原否認犯行，不過台中地院審理時，強制罪部分改口認罪，傷害罪則和賴嫌達成和解，全案目前仍在台中地院審理中。

這名賴姓竊嫌，去年4月11日凌晨3點多，潛入台中美村路警政署長張榮興兒子經營的火鍋店，張男接獲解除保全通知，開車載洪姓友人趕回店內，當場撞見賴男在行竊，洪男徒手、張男則持球棒毆打賴，還以熱湯燙賴男雙手，並限制賴男行動，直到凌晨5點多才讓他離開。

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賴姓竊嫌，隨後在當天凌晨5點34分前往轄區派出所報案，發現有手部、足部、顏部燒燙傷，右臂、腹部、臉部瘀傷。台中地檢署偵訊時，兩人都否認犯行，辯稱是賴逃竄到廚房過程才遭熱湯燙傷，沒有直接拿熱湯去燙他。

檢方當時認為，賴男是現行犯，身上傷勢有可能是逃竄時自己造成，難僅憑賴男單一指述認定遭張、洪傷害，偵結予以張、洪不起訴。不過全案經台中高分檢發回接續偵查，張、洪仍否認犯行，但檢方調閱監視器發現，張、洪兩人凌晨3點46分抵達火鍋店，直到5點3分才離開，認定張、洪兩人有打傷賴嫌，並限制他的行動，依傷害、強制罪將兩人起訴。

台中地院審理時，張、洪兩人就強制罪部分改口認罪，傷害罪部分則已經和賴嫌和解撤告，辯護人稱，本案是因經營的火鍋店遭竊，張男因一時氣憤才有不當言行，因雙方已和解，希望能給予宣告緩刑。

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