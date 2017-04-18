60頭牛入侵車站月台 英國火車停駛

英國赫夫（Hever）車站月台被60頭牛闖入，其中一隻被擠到掉下去。（圖擷自《每日郵報》）

2017-04-18 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國赫夫（Hever）車站月台，在15日闖進60頭牛，造成倫敦至阿克菲爾德（Uckfield）的火車行駛受到影響。還有一頭牛隻不小心落軌，有旅客拍到牛掉下去的瞬間，幸好當時沒有列車經過。

據《每日電訊報》報導，英國南方鐵路公司當時發出聲明表示，大約有60隻牛闖入月台，鐵路人員正試圖將牛群引導到牠們原本放牧的地方。整起「入侵」事件在15日下午發生後，於下午4時30分左右就解決了。

過程中一隻乳牛被擠到掉下月台，無辜地躺在原地站不起來，讓現場工作人員只得過去扶牠，而牛隻掉落瞬間的照片也在網路上流傳。（更新時間：10:40）

掉到鐵軌上的牛索性躺著。（圖擷自《每日電訊報》）