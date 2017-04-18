家長怒了！美托兒所師爆打女童 畫面曝光

2017-04-18 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈一間托兒所發生老師虐待兒童事件。一名58歲的托兒所女老師羅爾（Lynn Rowe），情緒失控爆打女童的畫面和對話都被拍了下來，遭到警方調查後，被以涉嫌虐待兒童罪名給逮捕。

綜合外媒報導，這起虐童事件發生在上月底，位於奧馬哈（Omaha）的「Lynn’s Learning Center」（琳恩學習中心）。一名托兒所的前員工因為看不下去這種虐待兒童的情況，於是把老師動手虐打女童的過程給偷偷錄了下來。

從錄下的影片中可見，羅爾朝著女童頭部動手揮拳，要她不要玩弄頭髮，接著朝女童左手臂一陣猛捶。女童尖叫哭著喊痛，此時羅爾還不罷休，失控地一邊用雙手大力搖晃女童一邊說：「很好，你會痛最好！」

女童父母看到影片後，馬上報警逮人。而其他家長知道發生這種事情後，也紛紛將自己的小孩帶離該托兒所。羅爾於上週四遭警方逮捕，面臨虐待兒童重罪起訴。當地警方也表示，目前正在調查是否還有其他兒童也受到虐待。