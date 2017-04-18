北韓揚言每週射飛彈 川普要金正恩「乖一點」

美國總統川普表示，要北韓領導人金正恩「乖一點」。（法新社）

2017-04-18 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓不顧國際強烈譴責，揚言將進行更多飛彈測試，要每週試射導彈。美國總統川普表示，要北韓領導人金正恩「乖一點」。

綜合媒體報導，北韓副外交部長韓成烈表示，將進行更多的導彈試驗，以每週、每月和每年為週期，並警告美國若動武，將會全面開戰。北韓駐聯合國大使金仁龍說，若美國刺激北韓開戰，朝鮮半島將隨時爆發核武戰爭。

美國總統川普在白宮年度復活節滾蛋活動上，回應記者詢問北韓問題，他要北韓領導人金正恩「乖一點（Gotta behave）」。