北韓飛彈角度詭異 網友質疑「紙糊的」
2017-04-17 22:46
〔編譯陳正健／綜合報導〕北韓近日於閱兵大典上展示飛彈。不過，許多眼尖的國外網友發現，BBC的採訪畫面顯示，北韓飛彈的彈頭角度相當詭異，很可能是假飛彈。
BBC記者15日在北韓採訪閱兵大典，當他報導到一半時，一輛軍車從他背後經過，上面裝載的一枚飛彈形狀怪異，彈頭角度竟然朝上彎曲。
對此，國外網路上掀起廣泛討論。不少網友推文質疑，北韓根本在展示假飛彈，看起來就像木頭、廢紙做的。
另有網友推特嘲笑說，這些飛彈只是空殼，目的是虛張聲勢。還有推特網友吐槽說：「金正恩擔心真飛彈會遭到破壞嗎？」
此外，南韓智庫「韓國防衛網」（Korea Defence Network）分析家李一宇（Lee Il-Woo，譯音）也認為，這些飛彈可能只是模型，旨在讓外界留下深刻印象。
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