夜店被丟手榴彈 爆炸造成1死30多人傷
2017-04-17 09:49
周日凌晨哥倫比亞夜店驚傳發生一起手榴彈爆炸事件，造成至少1人不幸死亡，30多人輕重傷。（圖擷自《Sputnik International》）
〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞西南部城鎮聖佩德羅，週日凌晨驚傳一起恐怖爆炸事件，當地夜店被人丟擲手榴彈，造成至少1人不幸死亡，30多人輕重傷。
綜合外媒報導，目擊者對於手榴彈的來源說法都不一樣，有人說是從參加夜店狂歡的顧客口袋中掉出，也有人表示兇手將手榴彈丟到夜店後就騎乘摩托車逃逸。目前有4名傷者傷勢嚴重，另外有30人受到重傷，所有傷者都已被送進醫院治療。
當地警方猜測，這起手榴彈爆炸事件，可能是該地區活躍的販毒集團之間的報復攻擊行為，目前警方也正在釐清這起爆炸事件的原因。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 誰賄選綁樁？詹啟賢：看誰反應最激烈
- 砸50萬改善睡眠 毒舌女星天天仍做惡夢
- 「情侶必去、婚紗必拍」內灣愛情故事館燒毀 浪漫不再
- 【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
- 六輕許可證展延 今可望過關
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 首屆水上摩托車賽 48位中外選手競飆
- 林憶蓮《歌手》奪冠 中國網軍輸不起扯黑幕
- 八田與一銅像遭鋸斷 疑似他們幹的？
- 軍方促太平島配備新武器 海巡署：納整體評估
- NBA》老八傳奇？ 公牛險勝東部頭號種子塞爾提克開紅盤
- 課審大會重新分派 新課綱明年上路恐跳票
- MLB》不甩觸擊指示 皇家艾斯科巴敲再見安打 （影音）
- 《食神》味公主自爆曾想輕生 險從25樓跳下去
- 自由廣場》支持校園尿篩 幫助孩子
- 台股開盤上漲13.17點 報9746.10點
- 趙擎走出前妻10年陰影 謝小女友相伴
- 公器私用 消防勘災車竟變送餐車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai preparing progress report
- 攤租2千變百萬? 建國玉市駁炒作說
- 「泳后」影片發燒 體育署：歡迎與署長會面
- 張榕容變心了想換XX 網驚：紀佳松會崩潰
- ＜品牌故事＞呼吸器專利戰役 小蝦米打贏大鯨魚
- 中國子母船撈過界 專抓高經濟魚
- 維納斯的呢喃（4／17～4／23）
- 世界盃合球錦標賽 台灣隊今爭19歲級冠軍
- 自我健康管理達人 全台有41位是百歲人瑞
- 自由廣場》國軍反毒 清泉崗案為指標
- 《橘子新樂園》搖滾台北 鼓鼓飆國語RAP
- 輪圈大廠巧新斥資逾85億元設廠 搶保時捷和雙B訂單
- 瑞士比爾女網賽》逆轉里奧銀牌 小薇雙打封后
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hau offers to reward tipsters on poll bribes
- 駁張景森臉書 新北市府批：父子騎驢
- 擺脫黨校 政大要改校歌
- 嘟嘟二軍失7分吞敗 陳琥提前登一軍？
- 恐怖怪鄰偷鑰匙 闖屋拉少婦搶小孩
- 《聲之形》打敗柯南 3周賣破6千萬
- 日月潭違法船屋 10年後又現
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：夜店被丟手榴彈 爆炸造成1死30多人傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分