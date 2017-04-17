夜店被丟手榴彈 爆炸造成1死30多人傷

周日凌晨哥倫比亞夜店驚傳發生一起手榴彈爆炸事件，造成至少1人不幸死亡，30多人輕重傷。（圖擷自《Sputnik International》）

2017-04-17 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞西南部城鎮聖佩德羅，週日凌晨驚傳一起恐怖爆炸事件，當地夜店被人丟擲手榴彈，造成至少1人不幸死亡，30多人輕重傷。

綜合外媒報導，目擊者對於手榴彈的來源說法都不一樣，有人說是從參加夜店狂歡的顧客口袋中掉出，也有人表示兇手將手榴彈丟到夜店後就騎乘摩托車逃逸。目前有4名傷者傷勢嚴重，另外有30人受到重傷，所有傷者都已被送進醫院治療。

當地警方猜測，這起手榴彈爆炸事件，可能是該地區活躍的販毒集團之間的報復攻擊行為，目前警方也正在釐清這起爆炸事件的原因。