日少女爆冷奪冠 三連斬中國桌球名將
2017-04-16 12:31
17歲的日本小將平野美宇，在中國所舉辦的桌球亞錦賽三連斬中國好手爆冷奪冠。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕17歲的日本桌球小將平野美宇，在中國所舉辦的桌球亞錦賽三連斬中國好手爆冷奪冠，讓地主中國顏面無光，中國官媒對此表示，平野美宇奪冠是因為有「中國力量」的支撐。
中國官媒新華社表示，平野美宇在2015年接受前中國桌球選手王銳的指導，王銳曾是中國河北桌球隊的一員，但沒有入選過中國國家隊，15年前他就前往日本擔任桌球教練，日本為了在2020年在東京奧運取得佳績，將日本所有小學六年級以上的桌球冠軍，從國一到高三集訓6年，王銳也是這精英隊教練；新華社認為日本桌球的崛起和中國元素密不可分。
新華社稱，對桌球界及中國隊來說，日本在桌球項目的崛起，是利大於弊，一項運動的競爭更激烈，勝負更難意料，才能吸引更多觀眾的目光。
世界排名11的平野美宇，去年雖首度奪下女子世界盃冠軍，但當時中國球員並未參賽，但這次亞錦賽，她共擊敗4名世界排名前6的高手，包括世界排名第1的丁寧、第2朱雨玲、第5陳夢，還有世界第6的我國好手鄭怡靜，成為中國在2020年東京奧運的頭號心腹大患。
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