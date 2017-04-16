嘲諷金正恩「屁孩」 北韓官兵被捕嚴懲
2017-04-16 09:44
北韓數名官兵因涉嫌嘲笑領導人金正恩，而遭到逮捕調查，並受到嚴懲。（路透資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓數名官兵因涉嫌嘲笑領導人金正恩，而遭到逮捕調查，並受到嚴懲。
根據合眾國際社（UPI）報導，北韓第二軍團成員因嘲諷金正恩，被上級總政治局逮捕，並被處以重罰。據了解，這些官兵把金正恩比做「屁孩」，這個笑話暗地裡傳遍整個軍團。
這些官兵在閒聊時稱呼金正恩為「精神病患」，還說他比起祖父金日成和父親金正日更為蠻橫不講理，稱他作「金平方」（Kim squared）。
北韓軍方正在嚴懲第二軍團，其他單位也擔心成為代罪羔羊，怕在這一波審查受到牽連。
報導提到，金正恩在國內愈來愈不受歡迎，去年12月在普天堡市還被發現「推翻金正恩」的傳單，被北韓政府嚴厲打壓。同期間在清津市，也發現反金正恩的塗鴉。
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