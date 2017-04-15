金正恩勁裝閱兵 川普度假打小白球

儘管東北亞局勢緊張，川普仍前往佛州渡假打小白球，這是川普就任總統以來第18次打高爾夫球。示意圖，非本次行程。（路透）

2017-04-15 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕東北亞局勢緊張，美軍航母抵達朝鮮半島備戰，而北韓在今天（15日）「太陽節」舉行盛大閱兵，金正恩身穿黑色條紋西裝，上台檢視部隊，各式新型導彈現身閱兵現場，不過美國總統川普則忙裡偷閒，在美國時間復活節（14日）當天與妻兒打小白球。

綜合外媒報導，美國總統川普不受朝鮮半島的局勢緊張影響，在美國時間14日復活節當然前往佛羅里達州西棕梠攤度假，並與兒子在高爾夫球場打小白球放鬆，這是川普就任總統以來第18次打高爾夫球，據統計，川普打高爾夫球的周邊維安花費估計已達2000萬美元（約6億多台幣）。

川普時常藉由高爾夫球與重要人士交流，包括前陣子訪問美國的日本首相安倍晉三，也在同樣的地點和川普打球。

川普選前時常批評歐巴馬愛打高爾夫球誤國，但川普目前上果嶺的頻率還高於歐巴馬，民主黨人士批評川普浪費公帑，白宮官員緩頰表示，無論是在高爾夫球場還是私人別墅，川普還是在從事總統業務。