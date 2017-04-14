IG直播炫耀槍枝意外走火 美13歲少年自轟亡

2017-04-14 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州一名13歲青少年漢希爾（Malachi Hemphill），13日手持槍枝在自己臥室進行Instagram的直播，本來只是想要把玩炫耀，沒想到意外擦槍走火，自轟身亡。

綜合外媒報導，年僅13歲的漢希爾13日拿著手槍在自己房間內用Instagram直播，隨後槍枝意外走火，漢希爾隨即倒臥血泊，媽媽史蒂芬斯（Samiqua Stephens）聽到聲響後踹開兒子房門將他緊急送醫，但仍回天乏術。

當漢希爾死亡畫面經直播放送後，40、50位當時正在觀看直播的群眾，受這樣的畫面震撼，紛紛聚集到漢希爾住家外查看狀況。警方目前得知死者的槍枝來源是一名朋友，若屬實，對方將面臨刑事指控。