跑步有助長壽 研究：跑者多活3年

根據國外最新研究，擁有跑步運動習慣的人，平均壽命可多活3年。（法新社）

2017-04-14 15:53

〔編譯陳正健／綜合報導〕跑步是最簡單的運動之一，而且還能延年益壽。根據《心血管病研究進展》（PCVD）期刊的最新研究，擁有跑步運動習慣的人，平均壽命可多活3年。

研究人員分析過去的統計資料，探討跑步習慣與死亡率之關係，並且調查走路、騎單車等運動是否也有同樣功效。

研究發現，跑步確實能降低死亡率。每做1小時的跑步運動，約能增加7小時壽命，但跑者最多只能延長3年左右的壽命。

另外，研究也顯示，1週若跑步超過4小時，益壽功效便開始持平，亦即跑步4小時以上不會有更多助益；走路和騎單車等運動，雖也有益壽之效，但效果不如跑步。

不過，這份研究亦遭倒質疑，因為跑者通常有更健康的生活習慣，例如維持適當體重、拒絕吸菸和適量飲酒等，無法證明跑步與益壽的直接關係。