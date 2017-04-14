檢查裝置出人命《進擊的巨人》舞台劇黯然取消
2017-04-14 17:06
原定7月上演《進擊的巨人》真人舞台劇，不料在日前發生特技指導不幸身亡的意外，劇組昨宣布中止一切籌備，取消演出計畫。（圖擷shingeki-stage.com）
〔即時新聞／綜合報導〕日本漫畫《進擊的巨人》推出後大受歡迎，陸續被改編成動畫、真人版電影後，原定7月要被改編成真人舞台劇，不料在日前發生特技指導在檢查設備時不慎摔落身亡的意外，劇組昨（13日）宣布中止一切籌備，取消演出計畫。
綜合媒體報導，備受期待的《進擊的巨人》真人舞台劇，本原定7月就要上演，9日也開始發售門票，不料卻在隔天（10日）發生死傷意外，擔任舞台特技動作指導以及劇場演員的吉野和剛，在檢查「立體機動裝置」的運轉時，不慎從10公尺高摔落地面約，送醫不治身亡，主辦單位在昨（13日）發出謝罪聲明，宣布中止《進擊的巨人》舞台劇的一切公演計畫，進行退票作業。
38歲的吉野和剛是日本知名特技表演者，過去還曾是《太陽馬戲團》成員，在整個《進擊的巨人》舞台劇中也擔任非常重要的角色，他的逝世對於主辦單位，乃至於特技舞台劇都是巨大的損失。
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