聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責

2017-04-14 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯航上週日爆發強拖旅客下機的流血事件，遭暴力趕下飛機的亞裔醫師杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）事後已請律師採取法律途徑，而美國當地時間週四上午11點時，杜成德的女兒與律師戴米特里歐（Thomas Demetrio）一起召開記者會，戴米特里歐在記者會中表示，即使聯航負責，但這不代表芝加哥市政府在本案沒有責任。這意味著可能是場大規模訴訟。

戴米特里歐在記者會中表示，杜成德向他說，被硬拖下機，比他1975年因越戰逃離越南的遭遇更為恐怖、痛苦。

戴米特里歐透露，杜成德已在美國時間週三出院，杜成德的鼻子嚴重受傷，還有腦震盪，更失去了2顆門牙。

戴米特里歐也質疑聯航將事發班機上乘客全額退費的做法，是為了讓目擊者閉嘴。

杜成德的女兒克麗絲（Crystal Dao Pepper）在記者會上說，希望父親的遭遇不要再發生於任何人身上，她並對外界的支持給予感謝。