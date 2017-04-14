聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
2017-04-14 00:21
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯航上週日爆發強拖旅客下機的流血事件，遭暴力趕下飛機的亞裔醫師杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯）事後已請律師採取法律途徑，而美國當地時間週四上午11點時，杜成德的女兒與律師戴米特里歐（Thomas Demetrio）一起召開記者會，戴米特里歐在記者會中表示，即使聯航負責，但這不代表芝加哥市政府在本案沒有責任。這意味著可能是場大規模訴訟。
戴米特里歐在記者會中表示，杜成德向他說，被硬拖下機，比他1975年因越戰逃離越南的遭遇更為恐怖、痛苦。
戴米特里歐透露，杜成德已在美國時間週三出院，杜成德的鼻子嚴重受傷，還有腦震盪，更失去了2顆門牙。
戴米特里歐也質疑聯航將事發班機上乘客全額退費的做法，是為了讓目擊者閉嘴。
杜成德的女兒克麗絲（Crystal Dao Pepper）在記者會上說，希望父親的遭遇不要再發生於任何人身上，她並對外界的支持給予感謝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全聯員工公開薪資單 網友看了全傻眼
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 檢察機關駕駛適用責任制 勞動部︰確有需要 林伯豐︰公部門做不到 卻要民間做
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 續列觀察名單機率高 操縱匯率難除名 減少干預恐成常態
- 四年一度海上巡境 高雄林園船隊15日安平會香
- 火車上「露鳥」 女子錄影PO網警逮人
- 盼台積電根留高雄 台水︰供水無虞
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- 財政部23日路跑 開放千人現場報名
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 四月狂刷數據 林書豪漂亮收尾
- 自由廣場》〈台灣女人說話〉白玫瑰仍未照到陽光
- 前瞻計畫 鄭文燦、林佳龍：非獨厚綠營
- 川普擬廢除陶德金改法案
- 拚前瞻建設 林智堅將赴日取經
- 里長協助 外配來台8年終獲歸化
- 男星舞台上崩潰大哭 背後原因有洋蔥
- 大都會7轟炸費城 殷仔明有硬戰
- 老翁昨在北港進香失蹤 今現身高鐵台北站區軌道
- 高屏溪、水庫有進帳 南水局：多供水1天
- 大雨打落櫻花 想看天元宮「櫻吹雪」要快！
- 〈實現我的旅遊夢〉原始的壯闊國度─南非
- 東芝賣半導體部門 威騰警告違約
- 宜市萬人路跑 拜廟祈福熱身
- 李辰翔演漁民脫了 下海裸肌猛曬黑
- 證券行情表、證券表格
- 六輕生媒、石油焦許可證 立委籲雲縣不展延
- 中職》敲再見安打退兄弟 陳鏞基有自信
- 基地台退出河濱公園 收訊差惹怨
- 公辦民營 玉里三民國小8月引進KIPP
- 自由廣場》阿扁小英比一比
- 《玩命關頭》7成車款到齊！超跑車聚總價值3億
- 學生原民得獎畫 變身學校紀念品
- 「大牛」被釣影響 墾管處要嚴罰餵食野生動物
- Google有意在台併網買綠電
- 台糖釋地 太平產業園區5月開發
- Chaumet尚之以瓊華 把歷史藏進珠寶
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分