聯航「向錢道歉」！ 濺血班機乘客全額退款
2017-04-13 10:57
聯合航空總裁姆諾茲（Oscar Munoz）。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空暴力逐客事件，引發全球撻伐。聯航宣布，賠償當時搭乘那班機的所有乘客，可獲得全額退款。
根據《福斯新聞》報導，聯合航空發言人表示，將對聯航事發客機3411班次飛機上的全部乘客作賠償，可獲得機票費用的全額退款，補償事件造成不愉快的搭乘經驗。
被驅逐飛機的亞裔醫師杜成德（David Thanh Duc Dao，音譯），也已藉由律師向聯航採取法律途徑，要求聯航保留所有相關證據。
聯合航空總裁姆諾茲（Oscar Munoz）先前幾度對外道歉，稱對強拖乘客事件致上最深歉意，並說沒有任何人應該受此虐待，但被網友批評是「向錢道歉」。
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