強國女花6萬人民幣烙人打公婆 反被洗劫綁樹上
2017-04-13 11:50
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江紹興1名女子曉紅，因與丈夫、公婆不睦，憤而以6萬人民幣（約新台幣26萬6000元）找打手「教訓」他們，不料卻反被自己叫來的人洗劫，還被綁在樹上！
綜合中媒報導，曉紅夫妻倆婚後處得並不好，但丈夫不願離婚，加上公婆待她不佳，一氣之下在QQ群組「烙人」，1名30歲袁姓男子同意以6萬人民幣，替她「出氣」。
袁男在網路上看到這個訊息後，夥同金男與范男2人，前往店家添購迷彩服、手套、口罩等作案工具，並南下杭州臨安，與曉紅聯繫並取得其公婆家住址，隔天，袁男一行人謊稱交代事情已辦妥，曉紅開車載著他們前往某偏僻山區交易，正當一手交錢、另手交貨時，她突地被袁男從後勒頸，犯嫌還掏出事先準備好的美工刀，威脅她交出身上現金與手機，得手後將她綁在附近1棵樹上，再駕車逃離現場。曉紅見搶匪走了，才拚命掙脫繩子趕緊下山報警。
警方獲報將人逮回局裡，犯嫌們供稱，原以為只是普通的打人而已，但曉紅卻要他們把人打到殘廢、搶走家中值錢物品，包括她送給婆婆的手機，以及老公的錢包；3人經討論後，覺得還是直接搶她比較快，事發後，曉紅非常後悔，目前正與丈夫辦離婚手續，案件也已進入司法程序。
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