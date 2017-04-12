國際會默認擁核武？ 中外交官：必須打破北韓幻想
2017-04-12 20:16
〔即時新聞／綜合報導〕中國政府的朝鮮半島事務特別代表武大偉近日在南韓進行訪問，南韓政府消息人士指出，武大偉對南韓外交部表示，必須打破北韓的幻想─認為國際社會會默認北韓保有核武。
南韓《朝鮮日報》指出，該報11日經確認，在川習會後，中國警告北韓「切勿再次發起第六次核試驗等挑釁行為，若有輕舉妄動將採取必要的『兩者措施』」。據悉，中方為了得到北韓對前述要求的保證，準備派遣武大偉訪問北韓。
南韓政府消息人士指出，武大偉10日對南韓外交部表示，「兩者措施」可能包含中斷重油等物資供應、驅逐中國境內的北韓勞工、停止北韓旅遊等。
該消息人士表示，武大偉還說，北韓在幻想美國、中國等國際社會，會如對待巴基斯坦、印度一樣，默認北韓保有核武器，「必須打破北韓的這種幻想」。
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