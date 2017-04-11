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化武攻擊後還炸醫院 美官員：俄國事前就知情

一位美國官員指出，敘利亞化武攻擊受害者被送醫救治後，俄國戰鬥機就轟炸該間醫院，此舉很可能是為了幫敘利亞政府掩飾化武攻擊。（美聯社）

2017-04-11  08:51

〔即時新聞／綜合報導〕敘國伊德利卜省（Idlib）南部汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）4日遭到毒氣攻擊，至少造成100人喪命，超過300人受傷。有外媒報導指出，一名美國資深官員於10日表示，目前美國軍方已做出結論，認為敘利亞4日進行化武攻擊前，俄羅斯早就知情。

綜合外媒報導，一位匿名的美國資深官員指出，敘利亞化武攻擊的受害者被送到醫院救治時，一架俄國的無人飛機就出現在醫院上方。當無人飛機飛離醫院數小時後，就有一台俄國戰鬥機轟炸該間醫院，此舉很可能是為了幫敘利亞政府掩飾化武攻擊。

該名官員還說，那台無人飛機出現在醫院上方絕對不會是巧合，俄國肯定知道敘利亞即將發動化武攻擊，他們知道傷患需要送醫治療。他還說，目前這些推測是美國五角大廈分析情報後的結論。

該名官員還說，無人飛機出現在醫院上方絕對不會是巧合，俄國肯定知道敘利亞即將發動化武攻擊。（美聯社）

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