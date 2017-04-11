化武攻擊後還炸醫院 美官員：俄國事前就知情
2017-04-11 08:51
一位美國官員指出，敘利亞化武攻擊受害者被送醫救治後，俄國戰鬥機就轟炸該間醫院，此舉很可能是為了幫敘利亞政府掩飾化武攻擊。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕敘國伊德利卜省（Idlib）南部汗舍孔鎮（Khan Sheikhon）4日遭到毒氣攻擊，至少造成100人喪命，超過300人受傷。有外媒報導指出，一名美國資深官員於10日表示，目前美國軍方已做出結論，認為敘利亞4日進行化武攻擊前，俄羅斯早就知情。
綜合外媒報導，一位匿名的美國資深官員指出，敘利亞化武攻擊的受害者被送到醫院救治時，一架俄國的無人飛機就出現在醫院上方。當無人飛機飛離醫院數小時後，就有一台俄國戰鬥機轟炸該間醫院，此舉很可能是為了幫敘利亞政府掩飾化武攻擊。
該名官員還說，那台無人飛機出現在醫院上方絕對不會是巧合，俄國肯定知道敘利亞即將發動化武攻擊，他們知道傷患需要送醫治療。他還說，目前這些推測是美國五角大廈分析情報後的結論。
該名官員還說，無人飛機出現在醫院上方絕對不會是巧合，俄國肯定知道敘利亞即將發動化武攻擊。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 恆春洋蔥品牌 農民催生
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- 騎士贏26分被翻盤 詹皇犯滿吃癟
- 張育成連轟3場 2A四割男
- 川習會後 中國對美貿易大讓步？
- 中市首所分區辦學 甲安埔社大揭牌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan-Japanese fishery work group meets in Tokyo
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 怒轟「你不認識我」惹議 千億富少反擊要愚民多動腦
- 冬山河親水公園擬供住宿 民宿反彈
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查
- 張智成回到18歲 想完成這件事
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 第40屆吳三連獎開始徵件
- 28奈米製程 台積電市占66.7%
- 水情不佳 龍岡米干節今年不潑水
- 男大生遭男偷拍洗劫 還得愛滋
- 南化寶光聖堂 300株花旗木盛開
- 剷除貓屍林 芳苑機槍堡重見天日
- 自由廣場》建議連戰學學查克費尼
- 刷卡繳牌照稅 聯邦銀有優惠
- 夜遊團驚見男屍 警︰恐遭殺害棄屍
- 陳玉珊再控《目擊者》侵權 這幾件事直接打臉
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 明珠失色 竹崎親水公園破損嚴重
- 〈戀愛翹翹板〉愛男友霸道強勢 又氣他小氣不講裡
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉道盛開
- 吳奇隆新婚屆滿1年 劉詩詩靠ＸＸ拴住老公
- 周湯豪遺傳老媽舞魂 代言捷運街舞大賽
- 元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
- 地緣政治緊張升高 歐股走勢不振
- 鄭佩佩不怕死 身後要當大體老師
- 優質先發遭砸鍋 岩隈首勝還要等
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
- 黃貞瑜換跑道辭鎮長 罷免案沒成
- 淡海輕軌11站 幾米打造公共藝術
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：化武攻擊後還炸醫院 美官員：俄國事前就知情
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分