明仁退位後擬稱「上皇」 皇后改稱「上皇后」

多位政府相關人士透露，天皇退位後，稱號擬用「上皇」，但皇后則不會改成「皇太后」，預計使用新稱號「上皇后」。（路透）

2017-04-10 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府正在為天皇明仁退位一事進行相關事宜討論，多位政府相關人士透露，天皇退位後，稱號擬用「上皇」，但皇后則不會改成「皇太后」，預計使用新稱號「上皇后」。

日本《朝日新聞》報導，隨著天皇明仁退位，皇后美智子也將改變稱號，日本皇室典範中雖有記載「皇太后」的稱號，用來稱呼前任皇后，但日本政府內部有意見指出，「『皇太后』有用在天皇逝世後的強烈印象。」

因此，當局將研議為「上皇」的另一半設置新的稱號，預定採用「上皇后」，其是日本歷史上從未出現的稱號。這有「上皇之后」之意，也包含了政府相關人士提出的意見─「須與上皇稱號相互呼應」。

報導指出，退位後，天皇明仁和皇后美智子的尊稱依然相同，將同樣尊稱為「陛下」。