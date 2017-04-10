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伊凡卡感謝習近平訪美 網友狠酸：妳去幹嘛？

2017-04-10  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平訪美，美國總統川普領著一家大小相迎，川普的女兒伊凡卡也在臉書上感謝習近平的造訪。不過，伊凡卡所貼出她川、習夫婦合影照，卻掀起美國網友的論戰。

伊凡卡所貼出的照片之中，川普夫婦與習近平夫婦四人並列，而伊凡卡則出現在後排的角落位置。

一派網友認為，國家首相的會面場合上，伊凡卡實在沒有出席的必要及理由，更有網友酸「川普當選，一家人都是總統」。更有許多網友質疑伊凡卡出現在川、習夫婦合影照之中的正當性，並且認為，伊凡卡是基於什麼身份跟著爸爸川普出席各大場合。此外，有網友酸伊凡卡「一直很努力在扮演『第一夫人』的角色」，也有人吐槽表示「這是首相夫婦的合照，妳站在那裡真的很奇怪」。

不過，另一派網友則認為，伊凡卡頂著白宮顧問的頭銜，陪同總統出席各場合無須大驚小怪，並且讚賞伊凡卡所散發的個人魅力，認為她是有資格代表美國、處理國家事務的。

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  • 川普與習近平夫婦四人合影，伊凡卡站在後方「亂入」，引起兩派網友論戰。（圖擷取自Ivanka Trump臉書頁）

    川普與習近平夫婦四人合影，伊凡卡站在後方「亂入」，引起兩派網友論戰。（圖擷取自Ivanka Trump臉書頁）

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