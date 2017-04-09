林鄭月娥赴北京 接受中國任命為香港特首
2017-04-09 14:06
香港特首當選人林鄭月娥今下午啟程前往北京，接受中國國務院總理李克強任命。（彭博社）
〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官（特首）當選人林鄭月娥今下午將前往北京，接受中國國務院總理李克強頒發「國務院令」，任命她為香港特別行政區第5任行政長官，於7月1日就職，林鄭月娥將成為香港歷史上首位女特首。
綜合媒體報導，林鄭月娥出發前表示，此行會獲中國國家主席習近平及全國人大委員長張德江接見，亦會和港澳辦主任王光亞及幕僚召開工作會議，討論有關她籌備接任政府的工作，此行也沒有安排拜會其他部委。
林鄭月娥表示，她當選以來，馬不停蹄拜會她有興趣延攬的人士，商討籌組新政府事宜，希望盡快組成團隊，但尚不能透露結果。
上月26日舉行的香港行政長官選舉中，林鄭月娥獲得由1194人組成的選舉委員會中的777票，成功當選第5屆香港特首。她亦將成為歷史上首位香港女性特首。但也被認為是首位「民望不高」但仍勝出選舉的特首當選人，要讓已撕裂的香港融合更為不容易。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 大馬羽球頂超賽／讓成池鉉定格 戴資穎殺進冠軍戰
- 〈徵文大拼盤〉孩子搗蛋 家長完蛋
- 傳抗議學生被警帶走 校方：絕無此事
- 小獅王幼兒棒球隊 扶輪社贈衣
- 床戰孟耿如太激烈！周湯豪「怕電視台不敢播」
- 假牛輝山資不抵債 債權人求償無門
- 想解渴…身障男偷砍2根甘蔗被逮
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 獨家》「四六」重演？師大附中學生傳被警方帶走
- 蔡振南 人要活得尊嚴
- 永豐金接連踩雷 內控有問題？
- 「沒想過要當聖人」 女歌手疑當小三坦承有病
- 崙背木棉花節 回收棉絮文創品吸睛
- 04/09 各報重點新聞一覽
- 最低速限70公里 雪隧烏龜車 明開抓
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- 王毅：美中建立四高級別對話機制
- 頻在中踩雷 永豐銀西進第一勇
- 田尾鳶尾秘境 四月中旬盛開
- 66歲港星不認偷吃爆乳嫩模 「再見到我賞她巴掌」
- 南市警規劃整併警所 基層警：常訓測驗也應檢討
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Swedish police arrest truck attack suspect
- 母女破冰通話 吳卓林仍不願見吳綺莉
- 住宿飯店沒退房 房客疑燒炭死在浴缸內
- NBA》快艇先發得分全上雙 宰馬刺收5連勝
- 自由廣場》川習會 美國優先
- 網球》在邁阿密遭噓 壞小子盼回澳洲獲支持
- 球后「肌」密檔案 一說就破功
- NBA》西河被質疑刷數據 Kobe力挺：什麼蠢問題
- 林志玲上衣透視大紅Bra 吊帶襪look粉絲暴動啦！
- 自由限時批》川普對北韓玩真的？！
- 綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選
- 可惡山鼠盜伐牛樟 手指骨折還挖上噸
- 【萬花筒】求歡季節
- 創傷情境揮之不去 復原路漫漫
- Studio Alice女子公開賽》盧曉晴暫列第2 先贏百萬日幣
- 北市》礦坑嘉年華 生態秘境曝光
- 子瑜第2？台嫩男選秀掀國籍爭議 韓網友也嗆聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林鄭月娥赴北京 接受中國任命為香港特首
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分