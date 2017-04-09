林鄭月娥赴北京 接受中國任命為香港特首

香港特首當選人林鄭月娥今下午啟程前往北京，接受中國國務院總理李克強任命。（彭博社）

2017-04-09 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官（特首）當選人林鄭月娥今下午將前往北京，接受中國國務院總理李克強頒發「國務院令」，任命她為香港特別行政區第5任行政長官，於7月1日就職，林鄭月娥將成為香港歷史上首位女特首。

綜合媒體報導，林鄭月娥出發前表示，此行會獲中國國家主席習近平及全國人大委員長張德江接見，亦會和港澳辦主任王光亞及幕僚召開工作會議，討論有關她籌備接任政府的工作，此行也沒有安排拜會其他部委。

林鄭月娥表示，她當選以來，馬不停蹄拜會她有興趣延攬的人士，商討籌組新政府事宜，希望盡快組成團隊，但尚不能透露結果。

上月26日舉行的香港行政長官選舉中，林鄭月娥獲得由1194人組成的選舉委員會中的777票，成功當選第5屆香港特首。她亦將成為歷史上首位香港女性特首。但也被認為是首位「民望不高」但仍勝出選舉的特首當選人，要讓已撕裂的香港融合更為不容易。