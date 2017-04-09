| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北投2公車追撞 14名乘客受傷送醫
 首頁 > 國際

林鄭月娥赴北京 接受中國任命為香港特首

香港特首當選人林鄭月娥今下午啟程前往北京，接受中國國務院總理李克強任命。（彭博社）

2017-04-09  14:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官（特首）當選人林鄭月娥今下午將前往北京，接受中國國務院總理李克強頒發「國務院令」，任命她為香港特別行政區第5任行政長官，於7月1日就職，林鄭月娥將成為香港歷史上首位女特首。

綜合媒體報導，林鄭月娥出發前表示，此行會獲中國國家主席習近平及全國人大委員長張德江接見，亦會和港澳辦主任王光亞及幕僚召開工作會議，討論有關她籌備接任政府的工作，此行也沒有安排拜會其他部委。

林鄭月娥表示，她當選以來，馬不停蹄拜會她有興趣延攬的人士，商討籌組新政府事宜，希望盡快組成團隊，但尚不能透露結果。

上月26日舉行的香港行政長官選舉中，林鄭月娥獲得由1194人組成的選舉委員會中的777票，成功當選第5屆香港特首。她亦將成為歷史上首位香港女性特首。但也被認為是首位「民望不高」但仍勝出選舉的特首當選人，要讓已撕裂的香港融合更為不容易。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 李克強 林鄭月娥 特首 習進平 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：林鄭月娥赴北京 接受中國任命為香港特首


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.