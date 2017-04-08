TVBS記者北韓採訪 入境斷訊猶如遭監控

TVBS記者陳相如、林亞男前進北韓採訪，但因北韓方面的嚴格規定，因此2人與外界失聯7天之久。（路透）

2017-04-08 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕TVBS記者陳相如、林亞男前進北韓採訪一週，面對北韓頻射導彈，明目張膽威脅東北亞局勢，美國與中國揚言將聯合仲裁，但在北韓首都平壤境內，卻絲毫感受不到緊繃氛圍，街頭只見為了「太陽節」（國父金日成的生日）努力演練的群眾，兩位記者雖入境採訪，但卻屢遭限制，手機無法通訊、拍照也遭導遊制止、還不能與北韓人交談，且只能入住「專屬指定」飯店，猶如遭到嚴密的監控。

據TVBS報導指出，TVBS記者陳相如、林亞男前進北韓採訪東北亞局勢系列報導，對於美、中兩國揚言聯手制裁北韓核武威脅，平壤境內卻是是一片靜謐，彷彿與外界紛擾毫無干係。

然而兩位記者即便已經置身北韓當地實際進行採訪，但因北韓嚴禁通訊，手機毫無用武之地，對外「完全失聯」，連僅存的拍照功能也受到許多限制，人民、軍人通通不能入鏡外，還會隨時遭導遊監看照片，如果一有不妥之處，馬上會被要求刪除，此外也同時嚴禁與北韓人交談，連入住飯店也是外國人「專屬指定」飯店，2人出入櫃檯時立刻通報導遊，彷彿就像是被「監控」一般。