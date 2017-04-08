斯德哥爾摩卡車攻擊 4死12傷逮捕1人
2017-04-08 03:36
〔中央社〕警方表示，1輛被竊的卡車今天在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）市中心衝撞正在熱鬧百貨公司外的人群，造成4人死亡和12人受傷，另有1人遭到逮捕。
斯德哥爾摩警方發言人告訴法新社，「我能夠證實有4人死亡和12人受傷。」
這名警方發言人說，另1人與這次攻擊事件有關聯，已遭逮捕拘留。
情報機構瑞典國安局（Sapo）稍早表示，卡車衝撞人群造成死傷，這是蓄意攻擊事件。
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